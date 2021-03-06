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У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори

Субота, 6 березня 2021, 20:20

Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.

Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.

Обгрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.

Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.

Теми: Фінляндіякоронавірусвибори


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