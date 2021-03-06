У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори
Субота, 6 березня 2021, 20:20
Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.
Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.
Обгрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.
Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.