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У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори

Субота, 6 березня 2021, 19:20
У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори

Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій.

Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.

Обгрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.

Спочатку вибори повинні були пройти 18 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіякоронавірусвибори
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