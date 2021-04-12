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Россия будет перебрасывать войска к границам Украины до конца апреля – разведка

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:05
Россия будет перебрасывать войска к границам Украины до конца апреля – разведка
Фото Минобороны РФ

Россия уже перебросила к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений, накопление российских военных у границ продлится до конца апреля.

Источник: BBC News Украина со ссылкой на ответ Главного управления разведки Минобороны на запрос

Дословно из ответа ГУР МО: "Начиная с марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, перебрасывание определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля".

Детали: Сообщается, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".

По расчетам BBC News Украина, в зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.

Основные места сбора российской армии и техники – военные полигоны "Погоново" в Воронежской области и "Клинцы" в Брянской области, а также "Опук" и "Ангарский" в аннексированном Крыму.

Отмечается, что переброс войск происходит по железной дороге, при этом россияне пытаются скрыть, какие именно подразделения они перемещают. Поэтому движение войск происходит ночью, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают.

В то же время в ГУР добавили, что несмотря на это установили все российские части и подразделения, которые уже прибыли к границам Украины.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Предыстория:

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Темы: РосcияграницавойнаУкраина
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