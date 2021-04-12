Россия будет перебрасывать войска к границам Украины до конца апреля – разведка
Россия уже перебросила к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений, накопление российских военных у границ продлится до конца апреля.
Источник: BBC News Украина со ссылкой на ответ Главного управления разведки Минобороны на запрос
Дословно из ответа ГУР МО: "Начиная с марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, перебрасывание определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля".
Детали: Сообщается, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".
По расчетам BBC News Украина, в зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тысяч российских военных.
Основные места сбора российской армии и техники – военные полигоны "Погоново" в Воронежской области и "Клинцы" в Брянской области, а также "Опук" и "Ангарский" в аннексированном Крыму.
Отмечается, что переброс войск происходит по железной дороге, при этом россияне пытаются скрыть, какие именно подразделения они перемещают. Поэтому движение войск происходит ночью, а тактические знаки и номера на бронетехнике закрашивают.
В то же время в ГУР добавили, что несмотря на это установили все российские части и подразделения, которые уже прибыли к границам Украины.
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.
- Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".