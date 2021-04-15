В армії США вважають, що Україна може відбити атаку Росії "з часом" 

Командувач американських військ у Європі генерал Тод Уолтерс вважає, що Україна могла б відбити напад Росії принаймні з часом.

Джерело: стенограма слухань у Сенаті США щодо оборонного бюджету у перекладі "Голосу Америки"

Деталі: Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу "можливої" кризи до "потенційної неминучої".

У вівторок 13 квітня сенатори провели слухання із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік – і значну частину запитань присвятили накопиченню російських військ у східній Україні і в Криму.

Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам.

Сенатор Ангус Кінг, запитав у командувача американських військ у Європі Тода Уолтерса, чи справді вторгнення у східну Україну вже не зупинити і чи українці мають достатньо зброї, тренувань і сили, щоб зупинити спробу такої анексії.

Уолтерс відповів: "Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні".

На запитання Кінга, чи могли б, на думку генерала, українці відбити вторгнення росіян, якщо воно почнеться наступного тижня, Уолтерс відповів: "Думаю, з часом, це точно".

Сенатор Кінг сказав, що йому дії Росії нагадують 1939 рік, коли німці казали, що вони звільняють німецькомовних громадян. Але Уолтерс запевнив, що українці віддані державі Україна і не сприймають від Росії "визволення" російськомовних людей на своїй території.

Сенаторка Джин Шагін запитала, чи готується Росія до атаки. Уолтерс відповів, що дії Росії поділили на чотири категорії, але про це краще говорити на закритому слуханні.

Пряма мова Уолтерса: "Що я можу сказати публічно, це те, що має місце суттєве накопичення російських військових сухопутних, повітряних та морських сил, і їхні масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони віддзеркалюють масштаби, розміри військ, які застосовувались у 2014 році. Ми лишаємось дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування, і очевидно, дуже стурбовані".

Більше деталей: Сайт defense.gov також дає так цитату Уолтерса щодо ролі НАТО в забезпеченні миру в Європі: "Ми стримуємо (Росію – ред.) – і, якщо стримування не вдається, ми готові відповісти на агресію повною ваго трансатлантичного союзу