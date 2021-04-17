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Керівництво ООС: Найманці РФ провокуватимуть вогонь у відповідь

Субота, 17 квітня 2021, 19:34

Заступник командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак вважає, що російські найманці та спецпідрозділи РФ найближчим часом намагатимуться завдати втрат ЗСУ, аби спровокувати вогонь у відповідь та використати це в інформаційній війні.

Джерело: Ганущак під час престуру для іноземних журналістів у район проведення ООС у Донецькій та Луганській областях, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Надалі буде ескалація, будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них задача стоїть – нанести максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо.

Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, і навіть іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять специ і працюють окремо по задачах керівництва 1-го та 2-го армійського корпусу. Задача у них стоїть – нанести втрати, щоб спровокувати вогонь у відповідь, і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи готуються наразі Об’єднані сили до відбиття наступу противника, Ганущак зазначив: "Проводиться ряд заходів. Тому ми й кажемо, що ми готові до всіх варіантів розвитку подій, в тому числі і якщо противник піде в наступ".

Водночас він нагадав, що останнім часом російські ЗМІ розганяють серед населення тимчасово окупованих територій та на російських телеканалах істерію про начебто можливий наступ Об’єднаних сил. Це робиться навмисно та не відповідає дійсності, відзначив заступник командувача.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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