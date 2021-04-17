Руководство ООС: Наемники РФ будут провоцировать ответный огонь
Заместитель командующего Объединенных сил Виктор Ганущак считает, что российские наемники и спецподразделения РФ в ближайшее время будут пытаться нанести потери ВСУ, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.
Источник: Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях, сообщает Укринформ
Прямая речь: "В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них задача стоит – нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно.
Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит – нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь, и потом это использовать в информационной плоскости, как им это нужно".
Детали: Отвечая на вопрос, готовятся ли сейчас Объединенные силы к отражению наступления противника, Ганущак отметил: "Проводится ряд мероприятий. Поэтому мы и говорим, что мы готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе и если противник пойдет в наступление".
В то же время он напомнил, что в последнее время российские СМИ разгоняют среди населения временно оккупированных территорий и на российских телеканалах истерию о якобы возможном наступлении Объединенных сил. Это делается намеренно и не соответствует действительности, отметил заместитель командующего.
Предыстория:
- Последние недели Россия стягивает свои войскак украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. Поэтому Соединенные Штаты отправили в Черное море военные корабли, Россия зеркально ответила.
- Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Западаи пытается его запугать.
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы