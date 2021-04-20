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Новини 20 квітня: "слуга" та Лукашенко, Гончаренко та ПАРЄ

Вівторок, 20 квітня 2021, 21:27
Новини 20 квітня: слуга та Лукашенко, Гончаренко та ПАРЄ

Нардеп від "Слуги народу" поїхав знайомитися до Лукашенка, Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України – актуальні новини 20 квітня.

Про вояж "слуги"

Нардеп партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв про знайомство.

Як відомо, Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка.

Про Гончаренка

Під час виступу Олексія Гончаренка на засіданні ПАРЄ між ним та президентом асамблеї Ріком Дамсом стався конфлікт — український депутат обурив Дамса демонстрацією прапора України.

Тепер Гончаренка хочуть покарати — Дамс заявив, що буде "надзвичайно жорстким".

Варто зауважити, що регламент ПАРЄ не забороняє демонстрацію національної символіки, втім, президент асамблеї має право зупиняти виступи депутатів.

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Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

Українська правда

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