Новости 20 апреля: "слуга" и Лукашенко, Гончаренко и ПАСЕ
Нардеп от "Слуги народа" поехал знакомиться к Лукашенко, Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины — актуальные новости 20 апреля.
О вояже "слуги"
Нардеп партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.
Как известно, Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что политическая сила будет требовать объяснений от Шевченко.
О Гончаренко
Во время выступления Алексея Гончаренко на заседании ПАСЕ между ним и президентом ассамблеи Риком Дамсом произошел конфликт — украинский депутат рассердил Дамса демонстрацией флага Украины.
Теперь Гончаренко хотят наказать — Дамс заявил, что будет "чрезвычайно жестким".
Стоит заметить, что регламент ПАСЕ не содержит никаких запретов на демонстрацию национальной символики, впрочем, президент Ассамблеи имеет право останавливать выступления депутатов.
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