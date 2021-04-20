Новости 20 апреля: "слуга" и Лукашенко, Гончаренко и ПАСЕ

Нардеп от "Слуги народа" поехал знакомиться к Лукашенко, Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины — актуальные новости 20 апреля.

О вояже "слуги"

Нардеп партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

Как известно, Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что политическая сила будет требовать объяснений от Шевченко.

О Гончаренко

Во время выступления Алексея Гончаренко на заседании ПАСЕ между ним и президентом ассамблеи Риком Дамсом произошел конфликт — украинский депутат рассердил Дамса демонстрацией флага Украины.

Теперь Гончаренко хотят наказать — Дамс заявил, что будет "чрезвычайно жестким".

Стоит заметить, что регламент ПАСЕ не содержит никаких запретов на демонстрацию национальной символики, впрочем, президент Ассамблеи имеет право останавливать выступления депутатов.

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