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Суд скасував домашній арешт київського активіста Ратушного

Середа, 21 квітня 2021, 16:55
Суд скасував домашній арешт київського активіста Ратушного

Київський апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт київського активіста, голову громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного у справі про заворушення на вулиці Банковій 20 березня.

Джерело: трансляція засідання суду 21 квітня

Деталі: Рішення суду оголосила суддя Тетяна Фрич. Суд постановив апеляційну скаргу Ратушного та його захисника Євгенії Закревської задовольнити. Попередню ухвалу Печерського райсуду від 29 березня про цілодобовий домашній арешт - скасувати.

Ухвалено нову постанову, якою слідчому відмовлено у застосуванні до Ратушного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ще до засідання адвокат повідомила, що клопотання про взяття Ратушного на поруки направили до Київського апеляційного суду Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олег Шульга ("Позивний "Бандерас"), Римма Зюбіна, Соня Сотник, Андрій Єрмоленко та загалом понад півтора десятка відомих українських митців. На засіданні був присутній також ексшоумен і політик Сергій Притула.

Водночас клопотання про взяття на поруки суд залишив без розгляду, оскільки йдеться не про зміну запобіжого заходу, а його скасування.

Повний текст ухвали оголосять 26 квітня о 10.00.

Що передувало: Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці київського активіста Романа Ратушного у справі про заворушення біля Офісу президента 20 березня.

Сторона захисту вказувала на грубі порушення при врученні підозри. Зокрема, вписування дати підозри прямо на місці її вручення, без участі прокурорів. Саму підозру захист назвав необгрунтованою, та побудованою з підніжного матеріалу. 

Сам Ратушний раніше вимагав від МВС спростування інформації про його причетність до заворушень.

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
  • У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
  • Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій). Однак на відео, оприлюдненому МВС, вказувалися й інші люди, включаючи Ратушного.
  • Ратушний вимагав від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростування. Замовником підозри Ратушний вважає заступника голови офісу президента Андрія Смирнова.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

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