Суд отменил домашний арест киевского активиста Ратушного

Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.

Источник: трансляция заседания суда 21 апреля

Детали: Решение суда огласила судья Татьяна Фрич. Суд постановил апелляционную жалобу Ратушного и его защитника Евгении Закревской удовлетворить. Предыдущее постановление Печерского райсуда от 29 марта о круглосуточном домашнем аресте - отменить.

Принято новое постановление, которым следователю отказано в применении к Ратушному меры пресечения в виде домашнего ареста.

Еще до заседания адвокат сообщила, что ходатайство о взятии Ратушного на поруки направили в Киевский апелляционный суд Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Олег Шульга ("Позывной "Бандерас"), Римма Зюбина, Соня Сотник, Андрей Ермоленко и в целом более полутора десятка известных украинских творческих деятелей. На заседании присутствовал также экс-шоумен и политик Сергей Притула.

В то же время ходатайство о взятии на поруки суд оставил без рассмотрения, поскольку речь идет не об изменении меры пресечения, а о его отмене.

Полный текст постановления суда объявят 26 апреля в 10.00.

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца киевского активиста Романа Ратушного по делу о беспорядках возле Офиса президента 20 марта.

Сторона защиты указывала на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенным на подножном материале.

Сам Ратушный ранее требовал от МВД опровержения информации о его причастности к беспорядкам.

Предыстория: