Суд отменил домашний арест киевского активиста Ратушного
Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.
Источник: трансляция заседания суда 21 апреля
Детали: Решение суда огласила судья Татьяна Фрич. Суд постановил апелляционную жалобу Ратушного и его защитника Евгении Закревской удовлетворить. Предыдущее постановление Печерского райсуда от 29 марта о круглосуточном домашнем аресте - отменить.
Принято новое постановление, которым следователю отказано в применении к Ратушному меры пресечения в виде домашнего ареста.
Еще до заседания адвокат сообщила, что ходатайство о взятии Ратушного на поруки направили в Киевский апелляционный суд Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Олег Шульга ("Позывной "Бандерас"), Римма Зюбина, Соня Сотник, Андрей Ермоленко и в целом более полутора десятка известных украинских творческих деятелей. На заседании присутствовал также экс-шоумен и политик Сергей Притула.
В то же время ходатайство о взятии на поруки суд оставил без рассмотрения, поскольку речь идет не об изменении меры пресечения, а о его отмене.
Полный текст постановления суда объявят 26 апреля в 10.00.
Что предшествовало: Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца киевского активиста Романа Ратушного по делу о беспорядках возле Офиса президента 20 марта.
Сторона защиты указывала на грубые нарушения при вручении подозрения. В частности, вписывание даты подозрения прямо на месте его вручения, без участия прокуроров. Само подозрение защита назвала необоснованным, и построенным на подножном материале.
Сам Ратушный ранее требовал от МВД опровержения информации о его причастности к беспорядкам.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.