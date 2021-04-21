Суд отменил домашний арест киевского активиста Ратушного

Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест киевского активиста, председателя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного по делу о беспорядках на улице Банковой 20 марта.

Источник: трансляция заседания суда 21 апреля

Детали: Решение суда огласила судья Татьяна Фрич. Суд постановил апелляционную жалобу Ратушного и его защитника Евгении Закревской удовлетворить. Предыдущее постановление Печерского райсуда от 29 марта о круглосуточном домашнем аресте - отменить.

Принято новое постановление, которым следователю отказано в применении к Ратушному меры пресечения в виде домашнего ареста.

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