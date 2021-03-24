Погром на Банковій: фігурант відео МВС вимагає спростувань і вибачень Геращенка

Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.

Джерело: вимога Ратушного до Геращенка та МВС від 23 березня, текст якої він оприлюднив у Facebook

Деталі: 23 березня на Facebook-сторінці заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і на Youtube-каналі Нацполіції було оприлюднено відеоролик про мітинг під ОП 20 березня, в якому стверджується, що організатори акції планували спровокувати насильство, а також вказано імена деяких учасників.

Ратушний обурюється, що відеоролик містить його персональну інформацію: фото з підписом "Ратушний Роман Тарасович, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр".

При цьому у кадрі, за його словами, "невстановлена особа у масці, з якою мене (Ратушного – ред.) нібито порівнюють, жодних протиправних дій на відео не вчиняє".

Активіст упевнений, що відеоролик має на меті викликати негативне ставлення до нього і створити враження, що він вчинив неправомірні дії, що є підстави для його кримінального переслідування.

За словами Ратушного, цей ролик принижує його честь і гідність, негативно впливає на репутацію.

Пряма мова :"Враховуючи, що вказаний вище відеозапис: (1) містить мої персональні дані та фотознімок (дозвіл на використання якого, я ніколи ні МВС ні особисто Антону Геращенко не надавав), які в загальному контексті відеоролика та супроводжуючого напису (2) створює у стороннього глядача враження про мою причетність до незаконних дій, наявність підстав для переслідування мене в кримінальному порядку, і навіть що таке кримінальне переслідування вже відбувається. А це не відповідає дійсності.

Тому вважаю, що зазначений відеозапис містить недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації. Я вимагаю цю інформацію видалити, спростувати та вибачитись".

Більше деталей: Ратушний зазначає, що ст. 277 ЦК України дає йому право на відповідь і спростування у випадку порушення особистих немайнових прав внаслідок поширення недостовірної інформації.

Він також розцінює анонс оголошення підозр як погрозу.

Ратушний вимагає припинити незаконне використання його зображення і згадування інформації щодо нього у відеозаписі шляхом видалення посту Геращенка і відео, а також спростувати недостовірну інформацію про нього.

Він вимагає від Геращенка публічного посту такого змісту: "Прошу вибачення у Ратушного Романа Тарасовича за поширення неправдивої інформації щодо його причетності до незаконних дій під час акції протесту 20.03.2021 р. і розміщення відповідного маніпулятивного відеоролику. На майбутнє зобов’язуюсь поважати і не порушувати права і свободи громадян, передбачені Конституцією і законами України, Європейською конвенцією з прав людини, зокрема - право на свободу мирних зібрань, право на приватність, презумпцію невинуватості"

В разі ігнорування своїм вимог Ратушний планує звертатися до суду і вимагати відшкодування моральної шкоди.

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