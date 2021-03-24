Погром на Банковій: фігурант відео МВС вимагає спростувань і вибачень Геращенка
Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.
Джерело: вимога Ратушного до Геращенка та МВС від 23 березня, текст якої він оприлюднив у Facebook
Деталі: 23 березня на Facebook-сторінці заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і на Youtube-каналі Нацполіції було оприлюднено відеоролик про мітинг під ОП 20 березня, в якому стверджується, що організатори акції планували спровокувати насильство, а також вказано імена деяких учасників.
Ратушний обурюється, що відеоролик містить його персональну інформацію: фото з підписом "Ратушний Роман Тарасович, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр".
При цьому у кадрі, за його словами, "невстановлена особа у масці, з якою мене (Ратушного – ред.) нібито порівнюють, жодних протиправних дій на відео не вчиняє".
Активіст упевнений, що відеоролик має на меті викликати негативне ставлення до нього і створити враження, що він вчинив неправомірні дії, що є підстави для його кримінального переслідування.
За словами Ратушного, цей ролик принижує його честь і гідність, негативно впливає на репутацію.
Пряма мова :"Враховуючи, що вказаний вище відеозапис: (1) містить мої персональні дані та фотознімок (дозвіл на використання якого, я ніколи ні МВС ні особисто Антону Геращенко не надавав), які в загальному контексті відеоролика та супроводжуючого напису (2) створює у стороннього глядача враження про мою причетність до незаконних дій, наявність підстав для переслідування мене в кримінальному порядку, і навіть що таке кримінальне переслідування вже відбувається. А це не відповідає дійсності.
Тому вважаю, що зазначений відеозапис містить недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації. Я вимагаю цю інформацію видалити, спростувати та вибачитись".
Більше деталей: Ратушний зазначає, що ст. 277 ЦК України дає йому право на відповідь і спростування у випадку порушення особистих немайнових прав внаслідок поширення недостовірної інформації.
Він також розцінює анонс оголошення підозр як погрозу.
Ратушний вимагає припинити незаконне використання його зображення і згадування інформації щодо нього у відеозаписі шляхом видалення посту Геращенка і відео, а також спростувати недостовірну інформацію про нього.
Він вимагає від Геращенка публічного посту такого змісту: "Прошу вибачення у Ратушного Романа Тарасовича за поширення неправдивої інформації щодо його причетності до незаконних дій під час акції протесту 20.03.2021 р. і розміщення відповідного маніпулятивного відеоролику. На майбутнє зобов’язуюсь поважати і не порушувати права і свободи громадян, передбачені Конституцією і законами України, Європейською конвенцією з прав людини, зокрема - право на свободу мирних зібрань, право на приватність, презумпцію невинуватості"
В разі ігнорування своїм вимог Ратушний планує звертатися до суду і вимагати відшкодування моральної шкоди.
Читайте також: Активісти йдуть у столичну владу. Мотивація та плани Ратушного, Кулеби, Михайлової
Передісторія:
- Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
- У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
- Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій). Однак на відео вказувалися і інші люди, включаючи Ратушного.
- Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.