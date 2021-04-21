Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офіс президента просить "G7" долучитись до відбору суддів КС

Середа, 21 квітня 2021, 23:32

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до послів країн "Великої сімки" з проханням запропонувати фахівців, які б могли долучитись до відбору нових суддів Конституційного суду. 

Джерело: Офіс президента з посиланням на керівника Андрія Єрмака

Деталі: Йдеться про спеціалістів з конституційного права зі світовим ім'ям із відповідних країн.

Єрмак каже, що команда президента рішуче налаштована на перезавантаження Конституційного Суду. Саме тому напередодні Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посаду суддів за квотою президента. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС. 

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

Українська правда
Теми: КСОфіс президентаG7


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину

Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Чергова область вийшла із "червоної" зони

Кравчук розповів, звідки у Зеленського ідея зустрітись із Путіним на Донбасі

фото, відеоРосія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі

Усі новини...
КС
Зеленський утворив комісію для відбору суддів до КС
Тупицький просить ОАСК заборонити працівникам УДО не пускати його в Конституційний суд
Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК
Останні новини
23:32
Офіс президента просить "G7" долучитись до відбору суддів КС
23:10
Процес обміну утримуваними не рухається – Єрмак
22:29
Журналіста Майкла Щура вдарили через зауваження на дорозі
22:11
"Укрзалізниця" відновлює сполучення із Буковиною
22:00
Новини економіки: земля, збитки "Нафтогазу", скасування доган Рожковій і Сологубу
21:37
ФотоЛітаки НАТО перехопили над Балтією бомбардувальники і винищувачі РФ
21:31
Зеленський підписав закон щодо примусової реструктуризації валютних кредитів
21:28
Новини 21 квітня: закон про призов резервістів, продовження карантину
21:07
Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів
21:05
"Нафтогаз" очікує отримати за 2020 рік 11,8 млрд збитку – Мінекономіки
Усі новини...