Офіс президента просить "G7" долучитись до відбору суддів КС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до послів країн "Великої сімки" з проханням запропонувати фахівців, які б могли долучитись до відбору нових суддів Конституційного суду.

Джерело: Офіс президента з посиланням на керівника Андрія Єрмака

Деталі: Йдеться про спеціалістів з конституційного права зі світовим ім'ям із відповідних країн.

Єрмак каже, що команда президента рішуче налаштована на перезавантаження Конституційного Суду. Саме тому напередодні Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посаду суддів за квотою президента.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС.

Передісторія: