Офіс президента просить G7 долучитись до відбору суддів КС
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до послів країн "Великої сімки" з проханням запропонувати фахівців, які б могли долучитись до відбору нових суддів Конституційного суду.
Джерело: Офіс президента з посиланням на керівника Андрія Єрмака
Деталі: Йдеться про спеціалістів з конституційного права зі світовим ім'ям із відповідних країн.
Єрмак каже, що команда президента рішуче налаштована на перезавантаження Конституційного Суду. Саме тому напередодні Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посаду суддів за квотою президента.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський утворив комісію для відбору нових членів Конституційного суду. Раніше він скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КС.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 30 грудня 2020 року у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.