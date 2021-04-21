Офис президента просит "G7" приобщиться к отбору судей КС

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился к послам стран "Большой семерки" с просьбой предложить специалистов, которые могли бы приобщиться к отбору новых судей Конституционного суда.

Источник: Офис президента со ссылкой на руководителя Андрея Ермака

Детали: Речь идет о специалистах по конституционному праву с мировым именем из соответствующих стран.

Ермак говорит, что команда президента решительно настроена на перезагрузку Конституционного Суда. Именно поэтому накануне Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должность судей по квоте президента.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал комиссию для отбора новых членов Конституционного суда. Ранее он отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.

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