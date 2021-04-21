Офис президента просит "G7" приобщиться к отбору судей КС
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился к послам стран "Большой семерки" с просьбой предложить специалистов, которые могли бы приобщиться к отбору новых судей Конституционного суда.
Источник: Офис президента со ссылкой на руководителя Андрея Ермака
Детали: Речь идет о специалистах по конституционному праву с мировым именем из соответствующих стран.
Ермак говорит, что команда президента решительно настроена на перезагрузку Конституционного Суда. Именно поэтому накануне Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должность судей по квоте президента.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал комиссию для отбора новых членов Конституционного суда. Ранее он отменил назначение Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.