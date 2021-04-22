Антикорупційний суд обрав заставу в 227 тисяч гривень судді ОАСК
Вищий антикорупційний суд застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна запобіжний захід у вигляді застави 227 тисяч гривень.
Деталі: 22 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді ОАСК запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тисяч гривень.
На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.
Строк дії обов’язків – до 22 червня 2021 року.
Вказано, що до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки.
Центр протидії корупції вказує, що йдеться про суддю Богдана Саніна та справу щодо створення злочинної організації і захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком та іншими суддями.
Передісторія:
- Суддів ОАСК, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У 2021 році Окружний адміністративний суд Києва встиг скасувати постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису" та повернути столичному проспекту імені Степана Бандери старої назви "Московський".
- У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, чий очільник Павло Вовк ухиляється від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.
- 13 квітня Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.