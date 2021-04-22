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Антикорупційний суд обрав заставу в 227 тисяч гривень судді ОАСК

Четвер, 22 квітня 2021, 12:36
Антикорупційний суд обрав заставу в 227 тисяч гривень судді ОАСК

Вищий антикорупційний суд застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна запобіжний захід у вигляді застави 227 тисяч гривень.

Джерело: пресцентр ВАКС, ЦПК

Деталі: 22 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді ОАСК запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тисяч гривень.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

Строк дії обов’язків – до 22 червня 2021 року.

Вказано, що до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме покладені на нього обов’язки.

Центр протидії корупції вказує, що йдеться про суддю Богдана Саніна та справу щодо створення злочинної організації і захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком та іншими суддями.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ОАСКАнтикорупційний суд
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