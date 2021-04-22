Антикоррупционный суд избрал залог в 227 тысяч гривен судье ОАСК

Высший антикоррупционный суд применил к судье Окружного административного суда Киева Богдана Санина меру пресечения в виде залога 227 тысяч гривен.

Источник: пресс-центр ВАКС, ЦПК

Детали: 22 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье ОАСК меру пресечения в виде залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет 227 тысяч гривен.

На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственному судье, в суд по первому требованию; сообщать прокурору, суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.

Срок действия обязанностей - до 22 июня 2021 года.

Указано, что к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять возложенные на него обязанности.

Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о судье Богдане Санине и деле о создании преступной организации и захвате власти головой ОАСК Павлом Вовком и другими судьями.

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