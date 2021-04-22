Антикоррупционный суд избрал залог в 227 тысяч гривен судье ОАСК
Высший антикоррупционный суд применил к судье Окружного административного суда Киева Богдана Санина меру пресечения в виде залога 227 тысяч гривен.
Источник: пресс-центр ВАКС, ЦПК
Детали: 22 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье ОАСК меру пресечения в виде залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет 227 тысяч гривен.
На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственному судье, в суд по первому требованию; сообщать прокурору, суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.
Срок действия обязанностей - до 22 июня 2021 года.
Указано, что к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять возложенные на него обязанности.
Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о судье Богдане Санине и деле о создании преступной организации и захвате власти головой ОАСК Павлом Вовком и другими судьями.
Предыстория:
- Судей ОАСК, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".
- В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.
- Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.