Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака

Понеділок, 26 квітня 2021, 18:07

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи щодо визнання протиправним та скасування указу президента щодо санкції проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne", "Zik" нардепа Тараса Козака, який пов'язаний із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Джерело: повідомлення Верховного суду

Деталі: Скаргу подав адвокат Павло Попков. Відповідачем у справі вказувався президент Володимир Зеленський, а третіми сторонами юридичні особи вказаних телеканалів. 

"Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів. Судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду", – йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій

Передісторія:

  • 10 лютого Верховний Суд повідомив, що визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента, яким фактично було накладено санкції щодо трьох телеканалів: у розгляді одного відмовлено, щодо другого надано час на усунення недоліків.
  • 15 лютого до Верховного суду надійшов позов ТОВ "Новини 24 години". У ньому позивач просив визнати протиправним і нечинним рішення президента та РНБО про застосування санкції до позивача. Суд залишив цей позов без руху для усунення недоліків.
  • 25 лютого стало відомо, що нардеп з фракції ОПЗЖ Тарас Козак оскаржує у Верховному Суді указ, яким президент ввів проти нього санкції.

Українська правда
Теми: санкціїсудТарас Козакмедіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія висилає українського дипломата

Вибух на Позняках: оголосили підозру 5 службовцям "Київгазу"

НАЗК викликало Рабіновича для пояснень

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ – NYT

Зеленський: Все йде до того, що зустріч з Путіним буде

фото, відеоКива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську: остаточне рішення за МОН

Усі новини...
санкції
Румунія висилає заступника військового аташе Росії
Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ
Глава МЗС Німеччини проти посилення санкційного тиску на Москву
Останні новини
18:15
Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ
18:13
Скільки українців одружилося та розлучилося від початку року
18:08
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
18:07
Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака
18:05
Окупанти змусили українських військових відстрілюватись
17:48
Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики
17:36
Росія висилає українського дипломата
17:35
Путін зобов'язав викликати на військові збори росіян, які перебувають у запасі
17:15
НБУ надав 4 банкам 200 мільйонів короткого рефінансу
17:14
Ексголову Кіровоградської ОДА судитимуть за вимагання хабаря
Усі новини...