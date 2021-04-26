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Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака

Понеділок, 26 квітня 2021, 18:07
Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи щодо визнання протиправним та скасування указу президента щодо санкції проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne", "Zik" нардепа Тараса Козака, який пов'язаний із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Джерело: повідомлення Верховного суду

Деталі: Скаргу подав адвокат Павло Попков. Відповідачем у справі вказувався президент Володимир Зеленський, а третіми сторонами юридичні особи вказаних телеканалів. 

"Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів. Судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду", – йдеться у повідомленні. 

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Передісторія:

  • 10 лютого Верховний Суд повідомив, що визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента, яким фактично було накладено санкції щодо трьох телеканалів: у розгляді одного відмовлено, щодо другого надано час на усунення недоліків.
  • 15 лютого до Верховного суду надійшов позов ТОВ "Новини 24 години". У ньому позивач просив визнати протиправним і нечинним рішення президента та РНБО про застосування санкції до позивача. Суд залишив цей позов без руху для усунення недоліків.
  • 25 лютого стало відомо, що нардеп з фракції ОПЗЖ Тарас Козак оскаржує у Верховному Суді указ, яким президент ввів проти нього санкції.

Українська правда

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Теми: санкціїсудТарас Козакмедіа
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