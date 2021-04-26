Верховний суд не задовольнив позов щодо скасування санкцій проти каналів Козака

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду завершив розгляд справи щодо визнання протиправним та скасування указу президента щодо санкції проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne", "Zik" нардепа Тараса Козака, який пов'язаний із лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Джерело: повідомлення Верховного суду

Деталі: Скаргу подав адвокат Павло Попков. Відповідачем у справі вказувався президент Володимир Зеленський, а третіми сторонами юридичні особи вказаних телеканалів.

"Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів. Судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій

Передісторія: