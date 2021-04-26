Верховный суд не удовлетворил иск об отмене санкций против каналов Козака

Кассационный суд в составе Верховного суда завершил рассмотрение дела о признании противоправным и отмене указа президента о санкциях против телеканалов "112 Украина", "NewsOne", "Zik".

Источник: сообщение Верховного суда

Детали: Жалобу подал адвокат Павел Попков. Ответчиком по делу указывался президент Владимир Зеленский, а третьими сторонами юридические лица указанных телеканалов.

"Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней. Судебное решение может быть обжаловано в Большой Палаты Верховного Суда", – говорится в сообщении.

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