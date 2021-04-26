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Верховный суд не удовлетворил иск об отмене санкций против каналов Козака

Понедельник, 26 апреля 2021, 18:07

Кассационный суд в составе Верховного суда завершил рассмотрение дела о признании противоправным и отмене указа президента о санкциях против телеканалов "112 Украина", "NewsOne", "Zik".

Источник: сообщение Верховного суда

Детали: Жалобу подал адвокат Павел Попков. Ответчиком по делу указывался президент Владимир Зеленский, а третьими сторонами юридические лица указанных телеканалов.

"Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней. Судебное решение может быть обжаловано в Большой Палаты Верховного Суда", – говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • 10 февраля Верховный Суд сообщил, что определился с двумя исками граждан, оспаривающих указ президента, которым фактически был наложен санкции в отношении трех телеканалов: в рассмотрении одного отказано, по второму предоставлено время на устранение недостатков.
  • 15 февраля в Верховный суд поступил иск ООО "Новости 24 часа". В нем истец просил признать противоправным и недействительным решение президента и СНБО о применении санкции к истцу. Суд оставил этот иск без движения для устранения недостатков.
  • 25 февраля стало известно, что нардеп из фракции ОПЗЖ Тарас Козак оспаривает в Верховном Суде указ, которым президент ввел против него санкции. 

Украинская правда
Темы: санкциисудТарас Козакмедиа


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