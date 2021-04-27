Єрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проводить непрості перемовини з російською стороною щодо зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.
Джерело: Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24"
Пряма мова Єрмака: "Перемовини, які ми ведемо, дуже непрості. Їх особливість полягає в тому, що вони можуть довго розкачуватися, блокуватися, а потім призвести до якихось дійсно результатів. Тому їх обов’язково треба продовжувати. Ви всі пам'ятаєте, що минулого року вдалося досягти хоча б декілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, який, на жаль, після цього продовжується з дуже великими порушеннями, але ми бачили, що навіть ті декілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших хлопців на фронті.
Треба продовжувати працювати в усіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат врешті-решт принесе такий довгоочікуваний мир на нашу землю, коли зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну.
Я отримав доручення від президента (організувати зустріч Зеленського з Путіним – ред.), зараз працюю над цим, наразі я не можу назвати ні дату, ні місце проведення цих перемовин.
Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які було досягнуті в грудні (2019 року – ред.) під час саміту "нормандського формату", треба обговорити велику кількість питань, і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними".
Передісторія:
- Зеленський заявив, що готовий зустрітись із Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
- Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.
- Зеленський відповів, що хоче двосторонньої зустрічі із Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст.
- У Кремлі вітають ініціативу Зеленського про проведення зустрічі з Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".
- П’ятий президент Петро Порошенко дав поради та нагадав "червоні лінії" Зеленському перед ймовірною зустріччю з Путіним.