Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Єрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Вівторок, 27 квітня 2021, 21:39

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проводить непрості перемовини з російською стороною щодо зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

Джерело: Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Єрмака: "Перемовини, які ми ведемо, дуже непрості. Їх особливість полягає в тому, що вони можуть довго розкачуватися, блокуватися, а потім призвести до якихось дійсно результатів. Тому їх обов’язково треба продовжувати. Ви всі пам'ятаєте, що минулого року вдалося досягти хоча б декілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, який, на жаль, після цього продовжується з дуже великими порушеннями, але ми бачили, що навіть ті декілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших хлопців на фронті.

Треба продовжувати працювати в усіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат врешті-решт принесе такий довгоочікуваний мир на нашу землю, коли зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну.

Я отримав доручення від президента (організувати зустріч Зеленського з Путіним – ред.), зараз працюю над цим, наразі я не можу назвати ні дату, ні місце проведення цих перемовин.

Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які було досягнуті в грудні (2019 року – ред.) під час саміту "нормандського формату", треба обговорити велику кількість питань, і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними".

Передісторія:

  • Зеленський заявив, що готовий зустрітись із Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.
  • Зеленський відповів, що хоче двосторонньої зустрічі із Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 
  • У Кремлі вітають ініціативу Зеленського про проведення зустрічі з Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".
  • П’ятий президент Петро Порошенко дав поради та нагадав "червоні лінії" Зеленському перед ймовірною зустріччю з Путіним.

Роман Петренко, УП
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленськийПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому

Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін

Головою Київської облради стала дружина нардепа "Слуги народу"

Зеленський скликає РНБО після поїздки на Херсонщину

Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України

відеоПорошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним

Усі новини...
Андрій Єрмак
Крапки над "і" у справі Татарова ще не розставлені – Єрмак
Єрмак: "Кластери" з додаванням дат можуть стати дорожньою картою для Донбасу
Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ
Останні новини
23:02
"Знущання над освітою": депутати ЛОДА звернулися до влади через дисертацію Киви
22:40
Столтенберг уникнув відповіді на питання, чи вишле НАТО російських дипломатів
22:18
фотоУ Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому
21:55
Новини економіки: річний тариф на газ, новий аеропорт на Закарпатті
21:39
Єрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним
21:20
У Туреччині закрилася ще одна криптобіржа
21:07
Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін
20:52
Зеленському на підпис направили закон, що наближає українську енергосистему до європейської
20:37
Головою Київської облради стала дружина нардепа "Слуги народу"
20:23
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Усі новини...