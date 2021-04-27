Єрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проводить непрості перемовини з російською стороною щодо зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

Джерело: Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Єрмака: "Перемовини, які ми ведемо, дуже непрості. Їх особливість полягає в тому, що вони можуть довго розкачуватися, блокуватися, а потім призвести до якихось дійсно результатів. Тому їх обов’язково треба продовжувати. Ви всі пам'ятаєте, що минулого року вдалося досягти хоча б декілька місяців, але повного припинення вогню на Донбасі, який, на жаль, після цього продовжується з дуже великими порушеннями, але ми бачили, що навіть ті декілька місяців дали можливість нам зберегти життя наших героїв, наших хлопців на фронті.

Треба продовжувати працювати в усіх форматах, тому що ми не знаємо, який формат врешті-решт принесе такий довгоочікуваний мир на нашу землю, коли зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну.

Я отримав доручення від президента (організувати зустріч Зеленського з Путіним – ред.), зараз працюю над цим, наразі я не можу назвати ні дату, ні місце проведення цих перемовин.

Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які було досягнуті в грудні (2019 року – ред.) під час саміту "нормандського формату", треба обговорити велику кількість питань, і тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними".

Upd. У Кремлі відреагували на ці слова Єрмака. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив російському виданню "Интерфакс", що нібито "ніяких конкретних пропозицій по часу і місцю проведення" з боку Києва не надходило.



Пряма мова Пєскова: "Як і раніше, ніякої конкретики немає".

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