Ермак рассказал о переговорах по поводу встречи Зеленского с Путиным
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что проводит непростые переговоры с российской стороной о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.
Источник: Ермак в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь Ермака: "Переговоры, которые мы ведем, очень непростые. Их особенность заключается в том, что они могут долго раскачиваться, блокироваться, а затем привести к каким-то действительно результатам. Поэтому их обязательно надо продолжать. Вы все помните, в прошлом году удалось достичь хотя бы несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, который, к сожалению, после этого продолжается с очень большими нарушениями, но мы видели, что даже те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизнь наших героев, наших ребят на фронте.
Надо продолжать работать во всех форматах, потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет такой долгожданный мир на нашу землю, когда сможем вернуть наши территории, наших людей и действительно прекратить войну.
Я получил поручение от президента (организовать встречу Зеленского с Путиным - ред.), сейчас работаю над этим, пока я не могу назвать ни дату, ни место проведения этих переговоров.
Но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре (2019 - ред.) Во время саммита "нормандского формата", надо обсудить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими".
Предыстория:
- Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.
- Зеленский ответил, что хочет двусторонней встречи с Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.
- В Кремле приветствуют инициативу Зеленского о проведении встречи с Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".
- Пятый президент Петр Порошенко дал советы и напомнил "красные линии" Зеленскому перед вероятной встречей с Путиным.