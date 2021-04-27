Ермак рассказал о переговорах по поводу встречи Зеленского с Путиным

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что проводит непростые переговоры с российской стороной о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

Источник: Ермак в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь Ермака: "Переговоры, которые мы ведем, очень непростые. Их особенность заключается в том, что они могут долго раскачиваться, блокироваться, а затем привести к каким-то действительно результатам. Поэтому их обязательно надо продолжать. Вы все помните, в прошлом году удалось достичь хотя бы несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, который, к сожалению, после этого продолжается с очень большими нарушениями, но мы видели, что даже те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизнь наших героев, наших ребят на фронте.

Надо продолжать работать во всех форматах, потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет такой долгожданный мир на нашу землю, когда сможем вернуть наши территории, наших людей и действительно прекратить войну.

Я получил поручение от президента (организовать встречу Зеленского с Путиным - ред.), сейчас работаю над этим, пока я не могу назвать ни дату, ни место проведения этих переговоров.

Но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в декабре (2019 - ред.) Во время саммита "нормандского формата", надо обсудить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими".

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