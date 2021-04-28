Степанов анонсував майже мільйон доз вакцини Pfizer до червня

До кінця травня Україна може отримати майже мільйон доз вакцини Pfizer.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів

Пряма мова: "Ми очікуємо Pfizer з двох джерел: перше - це COVAX (глобальна ініціатива з розподілу вакцин - УП) - 473 тисячі доз. Знову ж таки, ми маємо офіційне підтвердження від COVAХ, що це буде до 17-18 травня.

І також в травні ми очікуємо за прямим контрактом від компанії Pfizer до 500 тисяч доз".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: