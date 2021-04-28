Степанов анонсував майже мільйон доз вакцини Pfizer до червня
Середа, 28 квітня 2021, 01:06
До кінця травня Україна може отримати майже мільйон доз вакцини Pfizer.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів
Пряма мова: "Ми очікуємо Pfizer з двох джерел: перше - це COVAX (глобальна ініціатива з розподілу вакцин - УП) - 473 тисячі доз. Знову ж таки, ми маємо офіційне підтвердження від COVAХ, що це буде до 17-18 травня.
І також в травні ми очікуємо за прямим контрактом від компанії Pfizer до 500 тисяч доз".
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C до -60 °C.
- Вакцина ефективна на 95%, тобто на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
- Керівник Pfizer Альберт Бурла заявив, що через півроку після введення перших двох доз їхньої вакцини, можливо, знадобиться третя.
- 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 BioNTech-Pfizer. Протягом року в Україну, як очікується, мають надійти 10 млн доз.
- Крім того, до кінця травня Україна може отримати 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca.