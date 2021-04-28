Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Степанов анонсував майже мільйон доз вакцини Pfizer до червня

Середа, 28 квітня 2021, 01:06

До кінця травня Україна може отримати майже мільйон доз вакцини Pfizer.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів

Пряма мова: "Ми очікуємо Pfizer з двох джерел: перше - це COVAX (глобальна ініціатива з розподілу вакцин - УП) - 473 тисячі доз. Знову ж таки, ми маємо офіційне підтвердження від COVAХ,  що це буде до 17-18 травня.

І також в травні ми очікуємо за прямим контрактом від компанії Pfizer до 500 тисяч доз".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Вакцина ефективна на 95%, тобто на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Керівник Pfizer Альберт Бурла заявив, що через півроку після введення перших двох доз їхньої вакцини, можливо, знадобиться третя.  
  • 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 BioNTech-Pfizer. Протягом року в Україну, як очікується, мають надійти 10 млн доз.
  • Крім того, до кінця травня Україна може отримати 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca.

Теми: Степановвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового

фотоУ Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому

оновленоЄрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін

Головою Київської облради стала дружина нардепа "Слуги народу"

Зеленський скликає РНБО після поїздки на Херсонщину

Усі новини...
Степанов
Україна почала виходити з третьої хвилі COVID – Степанов
Неприпустимо через день народження нехтувати карантином – Степанов
Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони
Останні новини
01:49
ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова
01:06
Степанов анонсував майже мільйон доз вакцини Pfizer до червня
00:20
Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового
23:56
Ліга Чемпіонів: "Реал" та "Челсі" розійшлись миром у першому матчі півфіналу
23:44
Кличко хоче закупити майже 300 тисяч COVID-вакцин для столиці
23:02
"Знущання над освітою": Львівська облрада звернулася до влади через дисертацію Киви
22:40
Столтенберг уникнув відповіді на питання, чи вишле НАТО російських дипломатів
22:18
фотоУ Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому
21:55
Новини економіки: річний тариф на газ, новий аеропорт на Закарпатті
21:39
оновленоЄрмак розповів про перемовини щодо зустрічі Зеленського з Путіним
Усі новини...