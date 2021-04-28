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Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня

Среда, 28 апреля 2021, 01:06

До конца мая Украина может получить почти миллион доз вакцины Pfizer.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов

Прямая речь: "Мы ожидаем Pfizer из двух источников: первое - это COVAX (глобальная инициатива по распределению вакцин - УП) - 473 тысячи доз. Опять же, у нас есть официальное подтверждение от COVAХ, что это будет до 17-18 мая.

И также в мае мы ожидаем по прямому контракту от компании Pfizer до 500 тысяч доз".

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.
  • Вакцина эффективна на 95%, то есть на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Руководитель Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины, возможно, понадобится третья.
  • 16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19 BioNTech-Pfizer. В течение года в Украину, как ожидается, должны поступить 10 млн доз.
  • Кроме того, до конца мая Украина может получить 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca.

Темы: Степановвакцинация


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