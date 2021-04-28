Степанов анонсировал почти миллион доз вакцины Pfizer до июня

До конца мая Украина может получить почти миллион доз вакцины Pfizer.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов

Прямая речь: "Мы ожидаем Pfizer из двух источников: первое - это COVAX (глобальная инициатива по распределению вакцин - УП) - 473 тысячи доз. Опять же, у нас есть официальное подтверждение от COVAХ, что это будет до 17-18 мая.

И также в мае мы ожидаем по прямому контракту от компании Pfizer до 500 тысяч доз".

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