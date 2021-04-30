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До Києва прилетить пів мільйона доз вакцини CoronaVac – Степанов

П'ятниця, 30 квітня 2021, 02:48
До Києва прилетить пів мільйона доз вакцини CoronaVac – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував отримання Україною пів мільйона доз вакцини CoronaVac.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac.

Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз".

Передісторія:

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.
  • Також Ляшко повідомив, що МОЗ уже визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
  • 12 квітня дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.
  • МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціяСтепановкоронавірус
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