До Києва прилетить пів мільйона доз вакцини CoronaVac – Степанов
П'ятниця, 30 квітня 2021, 02:48
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував отримання Україною пів мільйона доз вакцини CoronaVac.
Джерело: Степанов у Facebook
Пряма мова: "Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac.
Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз".
Передісторія:
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.
- Також Ляшко повідомив, що МОЗ уже визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
- 12 квітня дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.
- МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу.
Українська правда