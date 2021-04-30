В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал получения Украиной полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac.

Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз".

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