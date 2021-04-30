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В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов

Пятница, 30 апреля 2021, 02:48

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал получения Украиной полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac.

Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз".

Предыстория: 

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.
  • Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
  • Дозы китайской вакцины CoronaVac 12 апреля начали отправлять в регионы Украины.
  • Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу.

Темы: МинздраввакцинацияСтепановкоронавирус


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