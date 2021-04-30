Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов

Пятница, 30 апреля 2021, 02:48
В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал получения Украиной полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac.

Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз".

Предыстория: 

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.
  • Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
  • Дозы китайской вакцины CoronaVac 12 апреля начали отправлять в регионы Украины.
  • Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздраввакцинацияСтепановкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: