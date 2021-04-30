В Киев прилетит полмиллиона доз вакцины CoronaVac – Степанов
Пятница, 30 апреля 2021, 02:48
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал получения Украиной полмиллиона доз вакцины CoronaVac.
Источник: Степанов в Facebook
Прямая речь: "Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac.
Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, из нашего контракта на 1,9 млн доз".
Предыстория:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.
- Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
- Дозы китайской вакцины CoronaVac 12 апреля начали отправлять в регионы Украины.
- Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу.