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Новини 30 квітня: домашній арешт Антоненка, звільнення Мендель

П'ятниця, 30 квітня 2021, 21:38
Новини 30 квітня: домашній арешт Антоненка, звільнення Мендель

У справі Шеремета з-під варти відпустили Антоненка: прокурор вперше не був проти, речниця Зеленського Мендель йде з посади – актуальні новини 30 квітня.

Про Антоненка

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про Мендель

Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського.

За словами радника Єрмака Михайла Подоляка, "Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ".

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Українська правда

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