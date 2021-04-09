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Львів переходить до вакцинації освітян та водіїв громадського транспорту

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:47
Львів переходить до вакцинації освітян та водіїв громадського транспорту

На засідання штабу з питань боротьби з коронавірусом у Львові вирішили з наступного тижня перейти до вакцинації людей, що забезпечують життєдіяльність міста.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Вже з наступного тижня починаємо вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Це освітяни, водії, контролери та працівники АТП, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств.

Зараз в нас уже працює 19 бригад, які проводять вакцинацію. Наступного тижня додатково залучимо ще 5".

Деталі: Садовий наголосив, що вакцинація не є примусовою, але сподівається "на свідомість та відповідальність перед громадою".

Нагадаємо: В Україні щеплено 353 147 людей від початку вакцинальної кампанії.

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Українська правда

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Теми: Львіввакцинаціякоронавірус
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