На засідання штабу з питань боротьби з коронавірусом у Львові вирішили з наступного тижня перейти до вакцинації людей, що забезпечують життєдіяльність міста.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Вже з наступного тижня починаємо вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Це освітяни, водії, контролери та працівники АТП, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств.

Зараз в нас уже працює 19 бригад, які проводять вакцинацію. Наступного тижня додатково залучимо ще 5".

Деталі: Садовий наголосив, що вакцинація не є примусовою, але сподівається "на свідомість та відповідальність перед громадою".

Нагадаємо: В Україні щеплено 353 147 людей від початку вакцинальної кампанії.

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