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Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 

Середа, 12 травня 2021, 10:01
Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 
hromadske.ua

Після обшуків у домі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі завадили цьому.

Джерело: Hromadske 

Деталі: Увечері 11 травня до будинку Медведчука на вулиці Монтажників прийшли близько 20 чоловіків у чорному, представившись сусідами. 

Коли евакуатор хотів забрати автівку Медведчука, яка стояла на дорозі, вони сказали, що зараз відженуть її. 

"Машину шкода, зараз поцарапають. Я її в минулому році хотів купити", – сказав один із чоловіків. 

Після цього чоловіки залишились чергувати під будинком.

Машину хотіли евакуювати нібито за "адмінкою", не через кримінальну справу, в якій фігурує Медведчук.

Передісторія:

  • 11 травня в домі нардепа Віктора Медведчука та в офісі ОПЗЖ пройшли обшуки.
  • Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри в держзраді куму Володимира Путіна й голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України. В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ. Правоохоронці мають записи розмов.
  • Віктор Медведчук заявив, що перебуває в Україні та не буде ховатись від слідства, а обшуки в нього вдома та в офісі, спробу вручити йому підозру у державній зраді назвав "політичною розправою". 

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукКиїв
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