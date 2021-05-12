Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 

Після обшуків у домі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі завадили цьому.

Джерело: Hromadske

Деталі: Увечері 11 травня до будинку Медведчука на вулиці Монтажників прийшли близько 20 чоловіків у чорному, представившись сусідами.

Коли евакуатор хотів забрати автівку Медведчука, яка стояла на дорозі, вони сказали, що зараз відженуть її.

"Машину шкода, зараз поцарапають. Я її в минулому році хотів купити", – сказав один із чоловіків.

Після цього чоловіки залишились чергувати під будинком.

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

Машину хотіли евакуювати нібито за "адмінкою", не через кримінальну справу, в якій фігурує Медведчук.

Передісторія: