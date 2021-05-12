Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука
Після обшуків у домі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі завадили цьому.
Джерело: Hromadske
Деталі: Увечері 11 травня до будинку Медведчука на вулиці Монтажників прийшли близько 20 чоловіків у чорному, представившись сусідами.
Коли евакуатор хотів забрати автівку Медведчука, яка стояла на дорозі, вони сказали, що зараз відженуть її.
"Машину шкода, зараз поцарапають. Я її в минулому році хотів купити", – сказав один із чоловіків.
Після цього чоловіки залишились чергувати під будинком.
До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W— hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021
Машину хотіли евакуювати нібито за "адмінкою", не через кримінальну справу, в якій фігурує Медведчук.
Передісторія:
- 11 травня в помешканні нардепа Віктора Медведчука та офісі ОПЗЖ пройшли обшуки.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Володимира Путіна й голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України. В СБУ також стверджують, що Медведчук через свого однопартійця Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- Віктор Медведчук заявив, що перебуває в Україні та не буде ховатись від слідства, а обшуки в нього вдома та в офісі, спробу вручити йому підозру у державній зраді назвав "політичною розправою".