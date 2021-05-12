Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.
Источник: Hromadske
Детали: Вечером 11 мая к дому Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном, представившись соседями.
Когда эвакуатор хотел забрать машину Медведчука, которая стояла на дороге, они сказали, что сейчас отгонят ее.
"Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить", – сказал один из мужчин.
После этого мужчины остались дежурить под домом.
До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W— hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021
Машину хотели эвакуировать якобы по "админке", не из-за уголовного дела, в котором фигурирует Медведчук.
Предыстория:
- 11 мая в доме нардепа Виктора Медведчука и в офисе ОПЗЖ прошли обыски.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене куму Владимира Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины. Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ. Правоохранители имеют записи разговоров.
- Виктор Медведчук заявил, что находится в Украине и не будет скрываться от следствия, а обыски у него дома и в офисе, попытку вручить ему подозрение в государственной измене назвал "политической расправой".