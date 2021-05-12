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Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

Среда, 12 мая 2021, 10:01
hromadske.ua

После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.

Источник: Hromadske

Детали: Вечером 11 мая в доме Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном, представившись соседями.

Когда эвакуатор хотел забрать машину Медведчука, которая стояла на дороге, они сказали, что сейчас отгонят ее.

"Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить", – сказал один из мужчин.

После этого мужчины остались дежурить под домом.

Машину хотели эвакуировать якобы по "админке", не из-за уголовного дела, в котором фигурирует Медведчук.

Темы: Медведчук


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