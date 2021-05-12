Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.

Источник: Hromadske

Детали: Вечером 11 мая в доме Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном, представившись соседями.

Когда эвакуатор хотел забрать машину Медведчука, которая стояла на дороге, они сказали, что сейчас отгонят ее.

"Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить", – сказал один из мужчин.

После этого мужчины остались дежурить под домом.

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

Машину хотели эвакуировать якобы по "админке", не из-за уголовного дела, в котором фигурирует Медведчук.