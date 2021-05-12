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Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

Среда, 12 мая 2021, 10:01
Люди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
hromadske.ua

После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.

Источник: Hromadske

Детали: Вечером 11 мая к дому Медведчука на улице Монтажников пришли около 20 мужчин в черном, представившись соседями.

Когда эвакуатор хотел забрать машину Медведчука, которая стояла на дороге, они сказали, что сейчас отгонят ее.

"Машину жалко, сейчас поцарапают. Я ее в прошлом году хотел купить", – сказал один из мужчин.

После этого мужчины остались дежурить под домом.

Машину хотели эвакуировать якобы по "админке", не из-за уголовного дела, в котором фигурирует Медведчук.

Предыстория:

  • 11 мая в доме нардепа Виктора Медведчука и в офисе ОПЗЖ прошли обыски.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене куму Владимира Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины. Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ. Правоохранители имеют записи разговоров.
  • Виктор Медведчук заявил, что находится в Украине и не будет скрываться от следствия, а обыски у него дома и в офисе, попытку вручить ему подозрение в государственной измене назвал "политической расправой".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукКиев
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