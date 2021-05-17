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В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА

Понеділок, 17 травня 2021, 13:11
В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА

В Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.    

Джерело: Стаття "Української правди" "Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка"

Деталі: УП стало відомо, що оперативний менеджмент ситуації лежить на першому заступнику керівника ОПУ Кирилові Тимошенку, який у президента відповідає за роботу з регіонами після звільнення Сергія Трофімова. 

Саме на Тимошенка покладено завдання пошуку кандидатів на посаду голови КМДА, а що ще важливіше – знайти шляхи, як звідти забрати Кличка, оскільки наразі законодавство передбачає, що президент може призначати главою КМДА тільки того, кого кияни обрали мером. Щодо цього є одразу кілька рішень Конституційного суду.   

Водночас у партії "Слуга народу" кандидатами на голову КМДА називають одразу кількох людей: міністра розвитку громад Олексія Чернишова, помічника Тимошенка по "Великому будівництву" Юрія Голика, міністра культури Олександра Ткаченка, депутата "Слуги народу", кума Медведчука Андрія Холодова, і  першого заступника Кличка в КМДА Олексія Кулебу

За логікою усіх ключових кадрових призначень останнього року, фаворитом мусив бути саме останній – через свою близькість з Єрмаком. Тим не менш, співрозмовники УП стверджують, що досить високі шанси на призначення у КМДА має Холодов, у якого склалися хороші відносини з Кличком. 

Передісторія:

  • Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 
  • 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшукиу департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів. Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
  • Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло". Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".
  • За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцямдепартаменту соціальної політики КМДА.
  • 13 травня прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.

Українська правда

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Теми: КМДАСлуга народу
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