В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА

В Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Стаття "Української правди" "Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка"

Деталі: УП стало відомо, що оперативний менеджмент ситуації лежить на першому заступнику керівника ОПУ Кирилові Тимошенку, який у президента відповідає за роботу з регіонами після звільнення Сергія Трофімова.

Саме на Тимошенка покладено завдання пошуку кандидатів на посаду голови КМДА, а що ще важливіше – знайти шляхи, як звідти забрати Кличка, оскільки наразі законодавство передбачає, що президент може призначати главою КМДА тільки того, кого кияни обрали мером. Щодо цього є одразу кілька рішень Конституційного суду.

Водночас у партії "Слуга народу" кандидатами на голову КМДА називають одразу кількох людей: міністра розвитку громад Олексія Чернишова, помічника Тимошенка по "Великому будівництву" Юрія Голика, міністра культури Олександра Ткаченка, депутата "Слуги народу", кума Медведчука Андрія Холодова, і першого заступника Кличка в КМДА Олексія Кулебу.

За логікою усіх ключових кадрових призначень останнього року, фаворитом мусив бути саме останній – через свою близькість з Єрмаком. Тим не менш, співрозмовники УП стверджують, що досить високі шанси на призначення у КМДА має Холодов, у якого склалися хороші відносини з Кличком.

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