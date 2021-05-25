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У мережі опублікували відео із дівчиною Протасевича, яка "визнає провину"

Вівторок, 25 травня 2021, 20:32
У мережі опублікували відео із дівчиною Протасевича, яка визнає провину

Провладний білоруський Telegram-канал опублікував відео із Софією Сапегою, яку разом із Романом Протасевичем зняли із літака у Мінську, вона начебто "визнає", що публікувала у соцмережі персональні дані білоруських силовиків. 

Джерело: провладний Telegram-канал "Желтые сливы"

Деталі: На відео Сапега говорить, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", що публікує персональні дані білоруських силовиків. 

Таке ж відео напередодні опублікували із опозиційним журналістом Романом Протасевичем.

Що передувало: Повідомлялось, що Софію Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Через такі дії білоруського режиму 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьполітв'язні
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