В уряді Канади радять не літати над Білоруссю

Канада рекомендує своїм авіаперевізникам та власникам літаків уникати польотів у небі Білорусі.

Джерело: сайт уряду Канади

Дослівно: "Відповідно до Канадської ініціативи щодо забезпечення безпечного неба Транспортна служба Канади випускає повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованим в Канаді, рекомендується уникати польотів на будь-якій висоті в повітряному просторі Білорусі".

Деталі: Як зазначається, така рекомендація пов’язана з "серйозними проблемами з безпекою".

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