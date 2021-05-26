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В уряді Канади радять не літати над Білоруссю

Середа, 26 травня 2021, 07:29

Канада рекомендує своїм авіаперевізникам та власникам літаків уникати польотів у небі Білорусі.

Джерело: сайт уряду Канади

Дослівно: "Відповідно до Канадської ініціативи щодо забезпечення безпечного неба Транспортна служба Канади випускає повідомлення для льотчиків (NOTAM), в якому канадським авіаперевізникам і власникам літаків, зареєстрованим в Канаді, рекомендується уникати польотів на будь-якій висоті в повітряному просторі Білорусі".

Деталі: Як зазначається, така рекомендація пов’язана з "серйозними проблемами з безпекою".

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувачМіг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.
  • Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича, оскільки "це серйозне втручання у цивільну авіацію та відвертий напад на свободу слова".

Українська правда
Теми: КанадаБілорусь


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