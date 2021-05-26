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В правительстве Канады советуют не летать над Беларусью

Среда, 26 мая 2021, 07:29

Канада рекомендует своим авиаперевозчикам и владельцам самолетов избегать полетов в небе Беларуси.

Источник: сайт правительства Канады

Дословно: "Согласно Канадской инициативе по обеспечению безопасного неба Транспортная служба Канады выпускает сообщение для летчиков (NOTAM), в котором канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированным в Канаде, рекомендуется избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси".

Детали: Как отмечается, такая рекомендация связана с "серьезными проблемами с безопасностью".

Предыстория:

  • В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена ​​тем, что пришло сообщение о минировании. После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
  • В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
  • Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
  • В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.
  • Канада призвала Беларусь освободить Протасевича, поскольку "это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенное нападение на свободу слова".

Украинская правда
Темы: КанадаБеларусь


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