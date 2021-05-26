В правительстве Канады советуют не летать над Беларусью

Канада рекомендует своим авиаперевозчикам и владельцам самолетов избегать полетов в небе Беларуси.

Источник: сайт правительства Канады

Дословно: "Согласно Канадской инициативе по обеспечению безопасного неба Транспортная служба Канады выпускает сообщение для летчиков (NOTAM), в котором канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированным в Канаде, рекомендуется избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси".

Детали: Как отмечается, такая рекомендация связана с "серьезными проблемами с безопасностью".

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