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Лукашенко стверджує, що про мінування літака повідомили зі Швейцарії

Середа, 26 травня 2021, 10:36
belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління в Овальному залі, Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: За словами Лукашенка, літак розгорнули біля БелАЕС.

"А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", – заявив він.

Лукашенко також сказав, що три людини вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, а з них зробили "фейкових співробітників КДБ".

Він обурився: "Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували".

Теми: ЛукашенкоБілорусьавіаскандалШвейцарія


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