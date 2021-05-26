Лукашенко стверджує, що про мінування літака повідомили зі Швейцарії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.
Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління в Овальному залі, Telegram-канал "Пул первого" і "Беларусь сегодня"
Деталі: За словами Лукашенка, літак розгорнули біля БелАЕС.
"А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", – заявив він.
"Дії своїх військових, підлеглих я оцінюю як суперпрофесійні. Оцінюю на відмінно. Вони були мною схвалені після особистої доповіді чергового пункту управління Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони", – заявив Лукашенко.
Він також сказав, що три людини вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, а з них зробили "фейкових співробітників КДБ".
"Які ж вони чекісти? Серед них звичайні люди: двоє наших, один грек. Ми їх вам показали", – сказав Лукашенко.
Він обурився: "Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували".
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією.
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