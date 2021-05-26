Лукашенко стверджує, що про мінування літака повідомили зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління в Овальному залі, Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: За словами Лукашенка, літак розгорнули біля БелАЕС.

"А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", – заявив він.

Лукашенко також сказав, що три людини вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, а з них зробили "фейкових співробітників КДБ".

Він обурився: "Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували".