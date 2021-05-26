Лукашенко стверджує, що про мінування літака повідомили зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака "Ryanair", який посадили в Мінську, надійшло зі Швейцарії.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління в Овальному залі, Telegram-канал "Пул первого" і "Беларусь сегодня"

Деталі: За словами Лукашенка, літак розгорнули біля БелАЕС.

"А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?", – заявив він.

"Дії своїх військових, підлеглих я оцінюю як суперпрофесійні. Оцінюю на відмінно. Вони були мною схвалені після особистої доповіді чергового пункту управління Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони", – заявив Лукашенко.

Він також сказав, що три людини вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, а з них зробили "фейкових співробітників КДБ".

"Які ж вони чекісти? Серед них звичайні люди: двоє наших, один грек. Ми їх вам показали", – сказав Лукашенко.

Він обурився: "Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували".

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією.

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