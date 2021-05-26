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Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии

Среда, 26 мая 2021, 10:36
Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии
belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета "Ryanair", который посадили в Минске, поступило из Швейцарии.

Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления в Овальном зале, Telegram-канал "Пул первого" и "Беларусь сегодня"

Детали: По словам Лукашенко, самолет развернули возле БелАЭС. 

"А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", – заявил он.

"Действия своих военных, подчиненных я оцениваю как суперпрофессиональные. Оцениваю на отлично. Они были мною одобрены после личного доклада дежурного пункта управления Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", – заявил Лукашенко. .

Он также сказал, что три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, а из них сделали "фейковых сотрудников КГБ".

"Какие же они чекисты? Среди них обычные люди: двое наших, один грек. Мы их вам показали", – сказал Лукашенко.

Он возмутился: "Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью. Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией.

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УП, дополнено

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Темы: ЛукашенкоБеларусьавиаскандалШвейцария
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