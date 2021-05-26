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Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии

Среда, 26 мая 2021, 10:36
belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета "Ryanair", который посадили в Минске, поступило из Швейцарии.

Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления в Овальном зале, Telegram-канал "Пул первого

Детали: По словам Лукашенко, самолет развернули возле БелАЭС. 

"А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", – заявил он

Лукашенко также сказал, что три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, а из них сделали "фейковых сотрудников КГБ".

Темы: ЛукашенкоБеларусьавиаскандалШвейцария


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