Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии
Среда, 26 мая 2021, 10:36
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета "Ryanair", который посадили в Минске, поступило из Швейцарии.
Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления в Овальном зале, Telegram-канал "Пул первого"
Детали: По словам Лукашенко, самолет развернули возле БелАЭС.
"А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", – заявил он
Лукашенко также сказал, что три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, а из них сделали "фейковых сотрудников КГБ".