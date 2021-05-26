Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі

Офіс екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, координаційна рада, народне антикризове управління та інші представники білоруської опозиції заявили про підготовку до нової активної фази протестів і нарощування партизанського руху всередині країни.

Джерело: Тихановська в Telegram

Пряма мова: "Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту".

Деталі: За її словами, опозиціонери вирішили нарощувати структуру партизанського руху всередині Білорусі; працювати над посиленням міжнародного тиску і конкретних заходів у відповідь на дії Лукашенка.

Також вони планують розширити контакт з чиновниками всередині Білорусі і підготувати проект щодо амністії та реабілітації учасників протестів.

Опозиціонери подякували міжнародному співтовариству за солідарність і закликали до ще більш активних дій – посилити персональні санкції проти пособників режиму, розірвати всі економічні зв'язки тощо.

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