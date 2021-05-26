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Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі

Середа, 26 травня 2021, 11:58
Фото з Telegram Тихановської

Офіс екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, координаційна рада, народне антикризове управління та інші представники білоруської опозиції заявили про підготовку до нової активної фази протестів і нарощування партизанського руху всередині країни.

Джерело: Тихановська в Telegram

Пряма мова: "Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту".

Деталі: За її словами, опозиціонери вирішили нарощувати структуру партизанського руху всередині Білорусі; працювати над посиленням міжнародного тиску і конкретних заходів у відповідь на дії Лукашенка.

Також вони планують розширити контакт з чиновниками всередині Білорусі і підготувати проект щодо амністії та реабілітації учасників протестів.

Опозиціонери подякували міжнародному співтовариству за солідарність і закликали до ще більш активних дій – посилити персональні санкції проти пособників режиму, розірвати всі економічні зв'язки тощо.

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Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Таке затримання викликало різку реакцію світу.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонив польоти над білоруською територією.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоопозиція


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