Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов и наращиванию партизанского движения внутри страны.

Источник: Тихановская в Telegram

Прямая речь: "Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста".

Детали: По ее словам, оппозиционеры решили наращивать структуру партизанского движения внутри Беларуси; работать над усилением международного давления и конкретных мер в ответ на действия Лукашенко.

Также они планируют расширить контакт с чиновниками внутри Беларуси и подготовить проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

Оппозиционеры поблагодарили международное сообщество за солидарность и призвали к еще более активным действиям – усилить персональные санкции против пособников режима, разорвать все экономические связи т.п.

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Предыстория: