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Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси

Среда, 26 мая 2021, 11:58
Фото с Telegram Тихановской

Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационный совет, народное антикризисное управление и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке к новой активной фазе протестов и наращиванию партизанского движения внутри страны.

Источник: Тихановская в Telegram

Прямая речь: "Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста".

Детали: По ее словам, оппозиционеры решили наращивать структуру партизанского движения внутри Беларуси; работать над усилением международного давления и конкретных мер в ответ на действия Лукашенко.

Также они планируют расширить контакт с чиновниками внутри Беларуси и подготовить проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

Оппозиционеры поблагодарили международное сообщество за солидарность и призвали к еще более активным действиям – усилить персональные санкции против пособников режима, разорвать все экономические связи т.п.  

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Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью. Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкооппозиция


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