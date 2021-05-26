Лукашенко приписує Протасевичу "кривавий заколот" і говорить про неонацизм
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриамний журналіст Роман Протасевич нібито збирався влаштувати в Білорусі "кривавий заколот", а держава придушила "хвилю неонацизму".
Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, "Белта" і "Беларусь сегодня"
Пряма мова: "Один екстреміст зі своєю спільницею (були затримані в літаку "Ryanair" – ред.). Але нехай тепер його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця.
Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому почали вити. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не лише у нас і в братській Росії, але й в усьому світі. І він особливо це не приховував.
Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот".
Деталі: Лукашенко вважає Протасевича терористом.
"У літаку був терорист. За нашими законами. Про що знали далеко за межами нашої країни. Його роль в антибілоруській кампанії відома. Відповідно до законодавства ця людина внесена до списку терористів, його організація визнана екстремістською. Кому це невідомо?" ,– заявив він.
"І те, що ми його, громадянина Білорусі, а також його співмешканку з нашою посвідкою на проживання затримали в аеропорту, це наше суверенне право", – додав він.
Лукашенко заявив: "Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму. Вони хочуть ревізії саме зараз. Їхні хибні переконання в верховенстві права нічого не варті на тлі спроб виправдати нацизм і переписати історію".
За його словами, "недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу" і "переступили безліч червоних ліній", почавши гібридну війну.
На переконання Лукашенка, недоброзичливці бояться "нових викриттів у показаннях як утікачів, так і внутрішніх", але найближчим часом Білорусь представить громадськості "все, що вони наговорили, в тому числі і недавно затримані".
"Саме тому вони перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Йде пошук нових вразливостей, і це спрямоване не тільки на нас: ми для них полігон, експериментальний майданчик перед кидком на Схід. Випробувавши в нас, вони підуть туди", – заявив Лукашенко.
Він звернувся до світової спільноти: "Немає сенсу хитати Білорусь!".
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонив польоти над білоруською територією.
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