Лукашенко приписує Протасевичу "кривавий заколот" і говорить про неонацизм

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриамний журналіст Роман Протасевич нібито збирався влаштувати в Білорусі "кривавий заколот", а держава придушила "хвилю неонацизму".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, "Белта" і "Беларусь сегодня"

Пряма мова: "Один екстреміст зі своєю спільницею (були затримані в літаку "Ryanair" – ред.). Але нехай тепер його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця.

Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому почали вити. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не лише у нас і в братській Росії, але й в усьому світі. І він особливо це не приховував.

Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот".

Деталі: Лукашенко вважає Протасевича терористом.

"У літаку був терорист. За нашими законами. Про що знали далеко за межами нашої країни. Його роль в антибілоруській кампанії відома. Відповідно до законодавства ця людина внесена до списку терористів, його організація визнана екстремістською. Кому це невідомо?" ,– заявив він.

"І те, що ми його, громадянина Білорусі, а також його співмешканку з нашою посвідкою на проживання затримали в аеропорту, це наше суверенне право", – додав він.

Лукашенко також заявив: "Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму. Вони хочуть ревізії саме зараз. Їхні хибні переконання в верховенстві права нічого не варті на тлі спроб виправдати нацизм і переписати історію".

За його словами, "недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу" і "переступили безліч червоних ліній", почавши гібридну війну.

На переконання Лукашенка, недоброзичливці бояться "нових викриттів у показаннях як утікачів, так і внутрішніх", але найближчим часом Білорусь представить громадськості "все, що вони наговорили, в тому числі і недавно затримані".

"Саме тому вони перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Йде пошук нових вразливостей, і це спрямоване не тільки на нас: ми для них полігон, експериментальний майданчик перед кидком на Схід. Випробувавши в нас, вони підуть туди", – заявив Лукашенко.

Він звернувся до світової спільноти: "Немає сенсу хитати Білорусь!".

Передісторія:

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Таке затримання викликало різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю. Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією.

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