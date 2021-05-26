Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме

Среда, 26 мая 2021, 12:00

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанный журналист Роман Протасевич якобы собирался устроить в Беларуси "кровавый мятеж", а государство подавило "волну неонацизма". 

Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, "Белта" и ТАСС

Прямая речь: "Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю".

Детали: По словам Лукашенко, "недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство".

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую", – заявил Лукашенко.

По его словам, недоброжелатели боятся "новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних", но в ближайшее время Беларусь представит общественности "все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные".

"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что в "ледяной" войне может выстоять то государство, которое не поддастся гибридному давлению. 

"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", – заявил Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

"Белавиа" запретила полеты в Украину

Кабмин готовит санкции против 11 российских актеров

COVID в Украине: 3 395 случаев за сутки, 1 778 госпитализированных

Главные новости вторника и ночи: Байден о Nord Stream, авиасообщение с Беларусью

Все новости...
Лукашенко
Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
Эстония призвала Британию помешать Лукашенко выводить деньги через Лондон
Лукашенко утверждает, что о минировании самолёта сообщили из Швейцарии
Последние новости
12:23
Лукашенко - Западу: мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить
12:22
Аксенов назвал себя фанатом СССР и сказал, что сожалеет его распаде
12:20
Армения обвинила Азербайджан в вооруженном посягательстве на свою территорию
12:09
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
12:08
Низкий уровень тестостерона у мужчин связан с высоким риском тяжелого течения COVID-19. Исследование
12:00
Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме
11:58
видео Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
11:55
В Украине создадут сеть симуляционных центров для подготовки студентов-медиков
11:49
Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине
11:41
COVID в Киеве: меньше 400 заражений и 9 смертей
Все новости...