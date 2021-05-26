Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанный журналист Роман Протасевич якобы собирался устроить в Беларуси "кровавый мятеж", а государство подавило "волну неонацизма".

Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, "Белта" и "Беларусь сегодня"

Прямая речь: "Один экстремист со своей сообщницей (были задержаны в самолете "Ryanair" – ред.). Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница.

Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал.

Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж".

Детали: Лукашенко считает Протасевича террористом.

"В самолете находился террорист. По нашим законам. О чем знали далеко за пределами нашей страны. Его роль в антибелорусской кампании известна. Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно?", – заявил он.

"И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право", – добавил он.

Лукашенко также заявил: "Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю".

По его словам, "недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство" и "преступили множество красных линий", начав гибридную войну.

По убеждению Лукашенко, недоброжелатели боятся "новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних", но в ближайшее время Беларусь представит общественности "все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные".

"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", – заявил Лукашенко.

Он обратился к мировому сообществу: "Нет смысла шатать Беларусь!".

Предыстория:

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) 27 мая соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978. Однако ряд авиакомпаний уже обходят небо над Беларусью. Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом