Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанный журналист Роман Протасевич якобы собирался устроить в Беларуси "кровавый мятеж", а государство подавило "волну неонацизма".

Источник: Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, "Белта" и ТАСС

Прямая речь: "Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю".

Детали: По словам Лукашенко, "недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство".

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую", – заявил Лукашенко.

По его словам, недоброжелатели боятся "новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних", но в ближайшее время Беларусь представит общественности "все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные".

"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что в "ледяной" войне может выстоять то государство, которое не поддастся гибридному давлению.

"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", – заявил Лукашенко.