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Лукашенко зібрався до Путіна

П'ятниця, 28 травня 2021, 10:20
Лукашенко зібрався до Путіна
ілюстративне фото

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір у п'ятницю ввечері зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Вранці 28 травня Лукашенко приймає прем'єрів країн СНД.

Після того він планує відправитися з робочим візитом до Росії.

"Переговори з Путіним у Сочі заплановано ближче до вечора", – йдеться в повідомленні.

Чому це важливо: Поїздка Лукашенка до Путіна відбудеться на тлі скандалу з примусовою посадкою літака "Ryanair" і затриманням журналіста Романа Протасевича, який заснував Telegram-канал NEXTA. Ці дії білоруської влади засудили на Заході, але підтримали в Кремлі.

Передісторія: 

  • У березні 2021 року опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка, який проголосив себе в 2020-му президентом Білорусі попри протести.
  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака "Ryanair" в Мінську. 
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

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"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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