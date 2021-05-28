Лукашенко собрался к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в пятницу вечером встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Telegram-канал "Пул первого"

Детали: Утром 28 мая Лукашенко принимает премьеров стран СНГ.

После он намерен отправиться с рабочим визитом в Россию.

"Переговоры с Путиным в Сочи запланированы ближе к вечеру", – говорится в сообщении.

Почему это важно: Поездка Лукашенко к Путину состоится на фоне скандала с принудительной посадкой самолета "Ryanair" и задержанием журналиста Романа Протасевича, который основал Telegram-канал NEXTA. Эти действия белорусских властей осудили на Западе, но поддержали в Кремле.

Предыстория:

В марте 2021 года оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах Александра Лукашенко, провозгласившего себя в 2020-м президентом Беларуси вопреки протестам.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета "Ryanair" в Минске.

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против Романа Протасевича, который работал журналистом и освещал войну на Донбассе в составе "Азова".

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