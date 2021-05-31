Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ знову викликала Порошенка на допит у справі про держзраду Медведчука

Понеділок, 31 травня 2021, 10:28
СБУ знову викликала Порошенка на допит у справі про держзраду Медведчука

Служба безпеки України викликала на допит 31 травня 5-го президента України очільника "Євросолідарності" нардепа Петра Порошенка у справі про держзраду кума Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але слідчу дію було перенесено.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Деталі: Порошенка викликали на допит в СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15:00. Втім, на прохання його адвокатів, допит перенесено на іншу дату цього тижня, зазначив прессек.

Порошенка викликали у якості свідка  у кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

Пряма мова: "Підкреслюємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження".

Що було раніше: 27 травня СБУ повідомила, що народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука". 

Адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенка не проінформували у передбаченому законом порядку.

Передісторія:

  • Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше п’ятий президент Петро Порошенко. 
  • Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.
  • Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом.
  • СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукСБУПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: