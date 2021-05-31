Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ снова вызвала Порошенко на допрос по делу о госизмене Медведчука

Понедельник, 31 мая 2021, 10:28
СБУ снова вызвала Порошенко на допрос по делу о госизмене Медведчука

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 31 мая 5-го президента Украины, главу "Евросолидарности" нардепа Петра Порошенко в деле о госизмене кума Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но следственное действие было перенесено.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Детали: Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату на этой неделе, отметил пресс-сек.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

Прямая речь: "Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".

Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.

Предыстория: 

  • Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко. 
  • Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
  • Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.
  • СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукСБУПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: