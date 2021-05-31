СБУ снова вызвала Порошенко на допрос по делу о госизмене Медведчука
Служба безопасности Украины вызвала на допрос 31 мая 5-го президента Украины, главу "Евросолидарности" нардепа Петра Порошенко в деле о госизмене кума Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но следственное действие было перенесено.
Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП
Детали: Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату на этой неделе, отметил пресс-сек.
Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).
Прямая речь: "Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".
Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".
Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.
Предыстория:
- Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.
- Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.
- СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.