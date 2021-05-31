СБУ снова вызвала Порошенко на допрос по делу о госизмене Медведчука

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 31 мая 5-го президента Украины, главу "Евросолидарности" нардепа Петра Порошенко в деле о госизмене кума Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но следственное действие было перенесено.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Детали: Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату на этой неделе, отметил пресс-сек.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

Прямая речь: "Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".

Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.

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