Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати

Наступні судові засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова призначені на 2,7 та червня.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю – куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні.

Наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених".

Деталі: За словами Венедіктової, після цього залишиться допит обвинувачених, і сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу – судових дебатів.

Генпрокурор додала, що цю справу вона тримає на контролі з часу роботи в Державному бюро розслідувань.

Наразі відбулося 30 судових засідань. На них дослідили письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитали свідків сторін, в тому числі дітей, які були поряд з хлопчиком того дня.

Один з обвинувачених експоліцейських досі перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох колишніх правоохоронців ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнили.

Неповнолітній син одного з поліцейських перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього – особисте зобов’язання.

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