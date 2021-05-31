Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати
Наступні судові засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова призначені на 2,7 та червня.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова: "31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю – куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні.
Наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених".
Деталі: За словами Венедіктової, після цього залишиться допит обвинувачених, і сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу – судових дебатів.
Генпрокурор додала, що цю справу вона тримає на контролі з часу роботи в Державному бюро розслідувань.
Наразі відбулося 30 судових засідань. На них дослідили письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитали свідків сторін, в тому числі дітей, які були поряд з хлопчиком того дня.
Один з обвинувачених експоліцейських досі перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох колишніх правоохоронців ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнили.
Неповнолітній син одного з поліцейських перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього – особисте зобов’язання.
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Передісторія:
- 3 червня 2019 року у Переяславі-Хмельницькому від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний Кирило Тлявов. За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб". Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровець і Приходько не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи – дорослий і неповнолітній.
- Тодішній директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
- 18 липня 2019 року стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова також оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).