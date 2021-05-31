Убийство Кирилла Тлявова: впереди допрос экспертов и судебные дебаты
Следующие судебные заседания по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 2,7 и июня.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook
Прямая речь: "31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием – пуля вместо металлической банки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице.
Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых".
Детали: По словам Венедиктовой, после этого останется допрос обвиняемых, и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам.
Генпрокурор добавила, что это дело она держит на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований.
Уже состоялось 30 судебных заседаний. На них исследовали материалы дела, в частности: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допросили свидетелей сторон, в том числе детей, которые были рядом с мальчиком в тот день.
Один из обвиняемых экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух бывших правоохранителей еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили.
Несовершеннолетний сын одного из полицейских находится под наблюдением матери, мера пресечения для него – личное обязательство.
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Предыстория:
- 3 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний Кирилл Тлявов. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровец и Приходько не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 17 июля 2019 года ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
- 18 июля 2019-го стало известно, что следствие также объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего – 4 подозрения).