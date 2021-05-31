Убийство Кирилла Тлявова: впереди допрос экспертов и судебные дебаты

Следующие судебные заседания по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 2,7 и июня.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием – пуля вместо металлической банки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице.

Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых".

Детали: По словам Венедиктовой, после этого останется допрос обвиняемых, и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам.

Генпрокурор добавила, что это дело она держит на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований.

Уже состоялось 30 судебных заседаний. На них исследовали материалы дела, в частности: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допросили свидетелей сторон, в том числе детей, которые были рядом с мальчиком в тот день.

Один из обвиняемых экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух бывших правоохранителей еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили.

Несовершеннолетний сын одного из полицейских находится под наблюдением матери, мера пресечения для него – личное обязательство.

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