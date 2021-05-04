Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США "сильно і твердо" підтримують Україну перед лицем агресії Росії – Гельсінська комісія

Вівторок, 4 травня 2021, 01:24
США сильно і твердо підтримують Україну перед лицем агресії Росії – Гельсінська комісія

Про двопартійну підтримку України у Конгресі США заявили голова Гельсінської комісії США сенатор-демократ Бен Кардин та конгресмен-республіканець Річард Хадсон під час зустрічі з членами української делегації в ОБСЄ.

Джерело: Голос Америки, заява Гельсінської комісії

Деталі: Так, Хадсон заявив, що США лишаються "сильно і твердо об'єднаними у підтримці України".

Сенатор-демократ Бен Кардин підкреслив, що США підтримували Україну перед лицем агресії Росії, яка за його словами, "порушила кожен принцип Гельсінської угоди".

Гельсінська комісія, відзначає сайт організації, - це комісія уряду США, яка просуває права людини, військову безпеку та економічну співпрацю у 57 країнах Європи, Євразії та Північної Америки.

Членами комісії є 9-ро сенаторів, 9-ро законодавців Палати представників Конгресу, а ще 3-є представляють виконавчу владу.

Як повідомляється, з українського боку у зустрічі взяли участь Микита Потураєв та Артур Герасимов.

Нагадаємо: Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.

У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАГельсінська спілкаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: