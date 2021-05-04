США "сильно і твердо" підтримують Україну перед лицем агресії Росії – Гельсінська комісія

Про двопартійну підтримку України у Конгресі США заявили голова Гельсінської комісії США сенатор-демократ Бен Кардин та конгресмен-республіканець Річард Хадсон під час зустрічі з членами української делегації в ОБСЄ.

Джерело: Голос Америки, заява Гельсінської комісії

Деталі: Так, Хадсон заявив, що США лишаються "сильно і твердо об'єднаними у підтримці України".

Сенатор-демократ Бен Кардин підкреслив, що США підтримували Україну перед лицем агресії Росії, яка за його словами, "порушила кожен принцип Гельсінської угоди".

Гельсінська комісія, відзначає сайт організації, - це комісія уряду США, яка просуває права людини, військову безпеку та економічну співпрацю у 57 країнах Європи, Євразії та Північної Америки.

Членами комісії є 9-ро сенаторів, 9-ро законодавців Палати представників Конгресу, а ще 3-є представляють виконавчу владу.

Як повідомляється, з українського боку у зустрічі взяли участь Микита Потураєв та Артур Герасимов.

Нагадаємо: Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.

У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.