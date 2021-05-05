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Двох братів спіймали на торгівлі конфіденційними даними 32 млн українців

Середа, 5 травня 2021, 18:06
Фото прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру двом братам, яких спіймали на збуті конфіденційної інформації з баз даних відносно 32 млн громадян.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно: "На початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши у змову з працівниками банківських установ та державних органів, отримували від них інформацію про понад 32 мільйона громадян України з різних баз даних, з метою подальшого її збуту зацікавленим особам".

Деталі: Надалі підозрювані продавали отриману інформацію про громадян під виглядом продажу комп’ютерних ігор на одному зі столичних ринків.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та більше 50 оптичних дисків. 

 

Одному з підозрюваних вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту.

Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.

Українська правда
Теми: прокуратура


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