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Двух братьев поймали на торговле конфиденциальными данными 32 млн украинцев

Среда, 5 мая 2021, 18:06
Двух братьев поймали на торговле конфиденциальными данными 32 млн украинцев
Фото прокуратуры

Правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которых поймали на сбыте конфиденциальной информации из баз данных относительно 32 млн граждан.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно: "В начале 2021 года двое мужчин (родные братья), вступив в сговор с работниками банковских учреждений и государственных органов, получали от них информацию о более чем 32 миллионах граждан Украины из разных баз данных, с целью дальнейшего ее сбыта заинтересованным лицам".

Детали: В дальнейшем подозреваемые продавали полученную информацию о гражданах под видом продажи компьютерных игр на одном из столичных рынков.

Во время обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

 

Одному из подозреваемых уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, решается вопрос об избрании меры пресечения другому фигуранту.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Украинская правда

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Темы: прокуратура
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