ВРП про висновок "Венеційки" щодо свого очищення: Остаточно вирішуватиме парламент

Вища рада правосуддя України взяла до уваги позицію Венеційської комісії стосовно законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування.

Джерело: повідомлення ВРП

Деталі: У ВРП погодились на необхідності чіткого та однозначного визначення на законодавчому рівні критеріїв професійної етики та доброчесності, а також процедури перевірки відповідності цим критеріям членів ВРП.

У раді вказують, що без нормативного закріплення дефініцій будь-яка перевірка чи оцінка буде суб’єктивною.

Водночас у ВРП зауважили, що Венеційська комісія не взяла до уваги їхні пояснення та висновки, а також висновки "провідних юридичних наукових закладів України щодо неприйнятності встановлення контролю за ВРП органом, який не має конституційної основи".

Дослівно: "Остаточне рішення має прийняти Парламент. Ухваленню закону має передувати глибокий аналіз рішень Конституційного суду України щодо інституцій, аналогічних Етичній раді, а також проведення широкого обговорення запропонованих змін з професійною спільнотою, суддями, адвокатами, науковцями, про необхідність якого зазначено у висновку Венеційської комісії щодо закону №193-IX".

Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) за квотним принципом. Конституція України не містить застережень, що будь-який орган може обмежувати конституційно визначених суб’єктів формування конституційного органу.

При цьому суб’єкти обрання (призначення) самостійно оцінили кандидатів на доброчесність та професійну етику при їх обранні (призначенні); такі кандидати пройшли спеціальну перевірку у порядку, передбаченому законом".

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