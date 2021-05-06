Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВРП про висновок "Венеційки" щодо свого очищення: Остаточно вирішуватиме парламент

Четвер, 6 травня 2021, 21:27

Вища рада правосуддя України взяла до уваги позицію Венеційської комісії стосовно законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування.

Джерело: повідомлення ВРП

Деталі: У ВРП погодились на необхідності чіткого та однозначного визначення на законодавчому рівні критеріїв професійної етики та доброчесності, а також процедури перевірки відповідності цим критеріям членів ВРП.

У раді вказують, що без нормативного закріплення дефініцій будь-яка перевірка чи оцінка буде суб’єктивною.

Водночас у ВРП зауважили, що Венеційська комісія не взяла до уваги їхні пояснення та висновки, а також висновки "провідних юридичних наукових закладів України щодо неприйнятності встановлення контролю за ВРП органом, який не має конституційної основи".

Дослівно: "Остаточне рішення має прийняти Парламент. Ухваленню закону має передувати глибокий аналіз рішень Конституційного суду України щодо інституцій, аналогічних Етичній раді, а також проведення широкого обговорення запропонованих змін з професійною спільнотою, суддями, адвокатами, науковцями, про необхідність якого зазначено у висновку Венеційської комісії щодо закону №193-IX".

Члени Вищої ради правосуддя обираються (призначаються) за квотним принципом. Конституція України не містить застережень, що будь-який орган може обмежувати конституційно визначених суб’єктів формування конституційного органу.

При цьому суб’єкти обрання (призначення) самостійно оцінили кандидатів на доброчесність та професійну етику при їх обранні (призначенні); такі кандидати пройшли спеціальну перевірку у порядку, передбаченому законом".

Передісторія:

  • Раніше 6 травня Венеційська комісія на запит України опублікувала висновок щодо законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування. Серед іншого, у ньому "Венеційка" рекомендує віддати вирішальну роль у відборі міжнародним експертам.

Теми: ВРПУкраїнасуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прокуратура наполягатиме на екстрадиції затриманого в Іспанії "майданівця"

фотоВ Італії заарештували чоловіка, який воював проти України на Донбасі

Ще дві області України виходять із "червоної" зони

Ворог прицільно обстріляв позиції ООС: один боєць загинув від кулі, один - у тяжкому стані

інфографікаЯкби знову 2-й тур: відрив Зеленського від Порошенка скоротився вдвічі

Відео, фотоУ центрі Вінниці спалахнула велика пожежа

Усі новини...
ВРП
Венеційська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів в очищенні ВРП
Венеційка надала терміновий висновок щодо законопроєкту Зеленського про ВРП
Як повернути довіру до суддів?
Останні новини
21:27
ВРП про висновок "Венеційки" щодо свого очищення: Остаточно вирішуватиме парламент
21:26
"Шахтар" переміг "Минай" у скандальному матчі: закарпатці відмовлялись виходити на поле
20:56
За квітень банки видали "теплих кредитів" на 273 мільйони
20:43
ЦВК про вибори на 87 окрузі: Виникла екстраординарна ситуація
20:13
Венеційська комісія підтримала посилення відповідальності за неправдиві декларації чиновників
20:10
Росіяни зареєстрували ще одну свою вакцину від коронавірусу
20:06
ЦПК: Блінкен не приховує шоку від руйнування корпоративного управління в "Нафтогазі"
20:04
Норвегія продовжила обмеження на в'їзд до 24 травня
19:53
фотоКран-велет Zakhariy знову вскочив у халепу: будівництво мосту в Запоріжжі призупинили
19:31
"Дискусія триває": МВФ очікує більшого прогресу від України для отримання траншу
Усі новини...