У Києві посилили контроль за вакцинацією і показали мапу пунктів щеплення

У Києві створили електронну мапу пунктів вакцинації від COVID-19.

Джерело: КМДА

Пряма мова директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург: "На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися".

Деталі: Скористатися мапою можна за цим посиланням.

Гінзбург порадила всім, хто входить до цільових груп звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші за 65 років.

Також повідомляється, що у столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Гінзбург підписала лист із відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані вакцинальні пункти.

У листі міститься нагадування про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. А також повідомляється, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що, за словами влади, є неприпустимим.

Довідково: За вимогами дорожньої карти МОЗ України починаючи з 28 квітня 2021 року розпочато масову вакцинацію осіб 65+. Також триває вакцинація тих, хто увійшов до І та ІІ етапів щеплення. Це медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в закладах охорони здоров’я де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19; працівники мобільних бригад з вакцинації; всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу COVID-19; працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв; медичні працівники первинного рівня надання допомоги; працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, незалежно від підпорядкування; соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери; працівники системи громадського здоров’я; люди віком 80+; утриманці та співробітники геріатричних пансіонатів.