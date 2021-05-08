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Папа Римський висловився за призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу

Субота, 8 травня 2021, 17:40

Папа Римський Франциск І застеріг від "націоналізму" у питанні вакцин та висловився за призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу, щоб зробити їх доступнішими.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News, про це він сказав у зверненні до учасників концерту, організованого на підтримку справедливого розподілу вакцин.

Папа Римський у промові згадав "вірус індивідуалізму", який робить людей байдужими до страждань інших.

"Одним з варіантів цього вірусу є замкнутий націоналізм, який стає на заваді, наприклад, інтернаціоналізмові щеплень. Іншим варіантом є те, що ставимо закони ринку та інтелектуальної власності вище законів любові та здоров’я людства", - зазначив понтифік.

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. 

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б "припинити блокувати" вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються. 

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин. Критики ідеї зауважують, що це може позбавити компанії-розробників мотивації інвестувати в інновації, а також - що дефіцит вакцин пов’язаний не стільки з патентами, як труднощами постачання компонентів для виробництва препаратів. 

Теми: церквавакцинація


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