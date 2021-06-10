"Справа Василя Стуса": Медведчук має платити "Вівату" майже 300 тисяч

Київський апеляційний суд постановив стягнути з кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука близько 300 тисяч гривень на користь видавництва "Віват" у судовому процесі, ініційованому ним самим щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Джерело: Вахтанг Кіпіані у Facebook, рішення суду від 1 червня

Пряма мова Кіпіані: "Можна вічно дивитись на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і... як Медведчук програє суди.

Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат поета і дисидента Василя Стуса має компенсувати близько 300 тисяч гривень видавництву Vivat витрати на судовий процес, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 гривень судового збору. Вітя, де гроші?".

Дослівно з рішення суду: "Стягнути з ОСОБА_1 (Медведчук – ред.) на користь ТОВ "Віват" судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2305 гривень 20 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Віват" витрати на правничу допомогу та витрати, пов’язані з розглядом справи у суді першої інстанції у розмірі 295 тисяч 772 гривні 17 коп.".

Деталі: Повідомляється, що додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 днів.

Що було раніше: Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

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