Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Справа Василя Стуса": Медведчук має платити "Вівату" майже 300 тисяч

Четвер, 10 червня 2021, 15:00
Фото з Facebook Кіпіані

Київський апеляційний суд постановив стягнути з кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука близько 300 тисяч гривень на користь видавництва "Віват" у судовому процесі, ініційованому ним самим щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".  

Джерело: Вахтанг Кіпіані у Facebook, рішення суду від 1 червня  

Пряма мова Кіпіані: "Можна вічно дивитись на три речі – як співають птахи, як тече Дніпро і... як Медведчук програє суди.

Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат поета і дисидента Василя Стуса має компенсувати близько 300 тисяч гривень видавництву Vivat витрати на судовий процес, ініційований ним самим. Раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути мені 780 гривень судового збору. Вітя, де гроші?".

Дослівно з рішення суду: "Стягнути з ОСОБА_1 (Медведчук – ред.) на користь ТОВ "Віват" судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2305 гривень 20 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "Віват" витрати на правничу допомогу та витрати, пов’язані з розглядом справи у суді першої інстанції у розмірі 295 тисяч 772 гривні 17 коп.".

Деталі: Повідомляється, що додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 днів.

Що було раніше: Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса" у розмірі близько 140 тисяч гривень.

Читайте також: Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса? Публікуємо заборонену судом главу книги

СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука 

"Чи можна принизити Генія?" 

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
  • 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
  • У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
  • 22 жовтня 2020 року Видавництво "Vivat" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки попередній тираж розкупили. Також у жовтні 2020 року стало відомо, що книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоформаті.
  • 19 березня 2021 року Київський апеляційний суд скасував в більшій частині рішення Дарницького районного суду про заборону розповсюдження накладу книги "Справа Василя Стуса" до усунення з тексту окремих фраз, що стосуються тодішнього адвоката Стуса Віктора Медведчука.

Ірина Балачук, УП
Теми: Медведчуксуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Європарламент закликав до нових економічних і персональних санкцій проти Білорусі

Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

фотоНазвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС

Росія викликала українського повіреного через протест націоналістів на Львівщині

"Героям слава": Павелко вилетів у Рим і веде переговори щодо форми української збірної

Шестеро суддів КС заблокували роботу суду, вимагаючи участі Тупицького

Усі новини...
Медведчук
Проти двох соратників Медведчука дозволили заочне розслідування
Верховний суд остаточно забрав землю на Трухановому в охоронців Медведчука
Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"
Останні новини
19:55
У Німеччині ексміністра позбавили наукового ступеня через плагіат
19:40
Школярка застрелила підлітка після ЗНО: робили фото для соцмереж
19:25
У Франції засудили чоловіка, який дав ляпаса Макрону
19:20
Труби першої нитки "Північного потоку – 2" укладено
19:03
Столтенберг поговорив із Зеленським про саміт НАТО та Росію
19:00
Перегляд програми stand-by: МВФ бачить прогрес, очікує більше роботи
18:59
Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді
18:39
Члени вінницького "Голосу" йдуть з партії. В Києві кажуть, що це не всі
18:31
Кулеба радить Путіну перейматись корінними народами РФ, а не українським законопроєктом
18:20
Представник президента вважає ультиматум суддів КС про допуск Тупицького абсурдом
Усі новини...