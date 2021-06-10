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"Дело Василия Стуса": Медведчук должен платить "Вивату" почти 300 тысяч

Четверг, 10 июня 2021, 15:00
Фото с Facebook Кипиани

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с кума Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват" в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Источник: Вахтанг Кипиани в Facebook, решение суда от 1 июня

Прямая речь Кипиани: "Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды.

Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?".

Дословно из решения суда: "Взыскать с ЛИЦО_1 (Медведчук – ред.) в пользу ООО "Виват" судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 2305 гривен 20 коп.

Взыскать с ЛИЦО_1 в пользу ООО "Виват" расходы на юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции в размере 295 тысяч 772 гривны 17 коп.".

Детали: Сообщается, что дополнительное постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.

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Предыстория:

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретил распространение тиража до устранения нарушения неимущественных прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.
  • В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.
  • 22 октября издательство начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку предыдущий тираж раскупили. Также в октябре 2020 года стало известно, что книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоформате. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Медведчуксуд


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